Neuer Song von NEW MODEL ARMY

NEW MODEL ARMY hat 2022 in Berlin im legendären SO36-Club Halt gemacht. Der Abend wurde seinerzeit mitgeschnitten und erscheint am 28. März nun bei earMUSIC unter dem Titel "Live SO36". Einen weiteren Vorab-Song mit dem Titel 'Poison Street' aus dem Werk könnt ihr euch hier schon einmal anschauen und anhören:

https://www.youtube.com/watch?v=VrYuFeAB2dQ