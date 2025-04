HELLOWEEN: Neues Album

Das Warten hat ein Ende! Der Nachfolger des so erfolgreichen, selbstbetitelten Albums steht nun endlich in den Startlöchern und wird am 29.08.2025 über Reigning Phoenix Music erscheinen.

Das kommende HELLOWEEN-Album trägt den Titel "Giants & Monsters" und wir haben bereits die Trackliste für euch:

01. Giants On The Run

02. Savior Of The World

03. A Little Is A Little Too Much

04. We Can Be Gods

05. Into The Sun

06. This Is Tokyo

07. Universe (Gravity For Hearts)

08. Hand Of God

09. Under The Moonlight

10. Majestic

