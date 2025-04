WOODHAWK: Album im Juni

Das kanadische Rocktrio WOODHAWK kündigt für den Juni sein nächstes Album "Love Finds A Way" an. Die erste, digitale Single ist 'Strangers Ever After'.







https://www.youtube.com/watch?v=zCYCia-rPFo

