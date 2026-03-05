HEAVEN & HELL: Liveclip
05.03.2026 | 22:53
Wie bereits an dieser Stelle berichtet, soll am 27. März die Box "Breaking Out Of Heaven 2007-2009" des BLACK-SABBATH-Ablegers HEAVEN & HELL erscheinen, die auch einen Livemitschnitt enthält. Seit heute ist ein Livevideo zu 'The Mob Rules' online.
https://www.youtube.com/watch?v=khAdS5o8iuM
