HEAVEN & HELL: Liveclip

Wie bereits an dieser Stelle berichtet, soll am 27. März die Box "Breaking Out Of Heaven 2007-2009" des BLACK-SABBATH-Ablegers HEAVEN & HELL erscheinen, die auch einen Livemitschnitt enthält. Seit heute ist ein Livevideo zu 'The Mob Rules' online.







https://www.youtube.com/watch?v=khAdS5o8iuM

Quelle: Netinfect Redakteur: Stefan Kayser Tags: heaven hell breaking out of heaven 2007-2009 the mob rules black sabbath