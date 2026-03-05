Die nächste Single von ANTHEA
05.03.2026 | 22:52
Soeben ist die neueste, digitale Single 'Awakening (Song For Spring)' der US-amerikanischen Sympho-Prog-Truppe ANTHEA erschienen. Die Nummer ist vom neuen Album "Beyond The Dawn", das am 17. April herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=V3rGiF4EMBI
