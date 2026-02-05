HEAVEN & HELL: Umfangreiche Retrospektive
05.02.2026 | 23:16
Für den 27. März ist die Box "Breaking Out Of Heaven 2007-2009" (7 LPs oder 4 CDs + Blu-Ray und Buch) von HEAVEN & HELL, der Wiederbelebung der zweiten BLACK-SABBATH-Generation, angekündigt. Der Audioteil umfasst das Studioalbum "The Devil You Know" mit Bonusmaterial, den Livemitschnitt "Live From Radio City Music Hall" sowie die Kompilation "Neon Knights: 30 Years Of HEAVEN & HELL", die Blu-Ray Liveaufnahmen und Videos.
https://www.youtube.com/watch?v=LaFEQ-sXO88
