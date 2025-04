HEAVEN SHALL BURN mit erster Single vom neuen Album

Aus dem neuen Album "Heimat" veröffentlichen die Thüringer HEAVEN SHALL BURN die erste Single: 'MY REVOCATION OF COMPLIANCE' ist bereits bei Spotify online.

Das Album "Heimat" erscheint am 27. Juni 2025 via Century Media Records.



"Heimat" Trackliste:



01-Ad Arma

02-War Is The Father Of All

03-My Revocation Of Compliance

04-Confounder

05-Empowerment

06-A Whisper From Above

07-Imminence

08-Those Left Behind

09-Ten Days In May

10-Numbered Days

11-Dora

12-A Silent Guard

13-Inter Arma

"Keinen Schritt zurück"-EP



01. Keinen Schritt zurück, feat. DONOTS

02. Schweineherbst, feat. DÿSE

03. Eisenkopf

04. Destroy Fascism

My Revocation Of Compliance





https://www.youtube.com/watch?v=mvSMQFERzbE

Release-Konzerte:



29.06.2025 Bremen, Modernes

30.06.2025 Bochum, Zeche

01.06.2025 Memmingen, Kaminwerk

02.06.2025 Themar, Schützenhaus