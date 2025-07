HEAVEN SHALL BURN: Heimat Over Europe Tour 2026

Gute vier Wochen steht das neue Album "Heimat" von HEAVEN SHALL BURN nun in den Läden und schlägt seitdem hohe Wellen, da verkünden die Thüringer für 2026 nun eine Tour zusammen mit weiteren sehr illustren Bands wie THE HALO EFFECT, THE BLACK DAHLIA MURDER und FROZEN SOUL.

Hier die Termine im einzelnen:

27.02.2026 – DE – Hamburg, Inselpark Arena

28.02.2026 – DE – Köln, Palladium

06.03.2026 – DE – Stuttgart, Porsche-Arena

07.03.2026 – DE – Wiesbaden, Schlachthof

08.03.2026 – CH – Zürich, Halle 622

13.03.2026 – DE – Berlin, Columbiahalle

14.03.2026 – DE – Jena, SPK-Arena Jena

19.03.2026 – AT – Wien, Raiffeisen Halle im Gasometer

20.03.2026 – DE – Dresden, Messe DRESDEN

21.03.2026 – DE – München, Zenith