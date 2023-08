HEADCAT: Re-Releases im Anmarsch!

Na, da hat sich BMG aber ein paar Leckerbissen gekrallt.

HEADCAT, die Rockabilly-Superband um MOTÖRHEAD-Lemmy, Slim Jim Phantom von THE STRAY CATS und Danny B. Harvey (LONESOME SPURS, hat 2011 mit "Walk The Walk...Talk The Talk" ein sehr starkes Album herausgebracht.

Dieses wird nun am 15. September zusammen auf CD und Vinyl mit dem bisher unveröffentlichten "Live In Berlin"-Album und "Dreamcatcher" neu veröffentlicht.

Als kleinen Vorgeschmack gibt es das Video zu 'American Beat' aus dem "Live In Berlin"-Album