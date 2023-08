ANGELUS APATRIDA mit neuer Scheibe

Mit "Aftermath" erscheint am 20. Oktober die neue ANGELUS APATRIDA-Scheibe "Aftermath" über Century Media/Sony Music.

Als kleinen Vorgeschmack der kommenden Abrissbirne haben wir Artwork, Trackliste und mit 'Cold' einen ersten Song für euch.

1. Scavenger

2. Cold

3. Snob (feat. Jamey Jasta)

4. Fire Eyes (feat. Pablo García)

5. Rats

6. To Whom It May Concern

7. Gernika

8. I Am Hatred

9. What Kills Us All (feat. Sho-Hai)

10. Vultures And Butterflies (feat. Todd La Torre)