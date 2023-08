HÄMATOM - Bassist verstorben

Der Bassist Peter "WEST" Haag der fränkischen Band HÄMATOM ist tot. Dies teilte die Gruppe soeben über ihre Facebook-Seite mit.

Statement von HÄMATOM dazu:

Gestern hat nach kurzer schwerer Krankheit unser WEST seine Augen für immer geschlossen. Es gibt keine Worte, die unsere Trauer und Fassungslosigkeit ausdrücken können. Wir teilten seit über 30 Jahren Bühne, Leidenschaft und Träume und wissen gerade einfach nicht, wie wir seinen Verlust jemals verkraften sollen. WEST war einer der schrägsten und gleichzeitig liebsten Menschen auf dieser Welt. Er hat die Musik mit jeder Faser geliebt und gelebt und es wird kein Tag vergehen, an dem wir ihn nicht vermissen werden. Danke Großer, dass du ein Teil dieses Haufens warst. Danke, dass du uns geprägt hast und uns so viele schöne, unvergessliche Erinnerungen hinterlässt. Deinen Liebsten wünschen wir alle Kraft der Welt in dieser schweren Zeit!

WESTi, wir lieben dich und werden dich auf ewig in unseren Herzen tragen…🖤

HÄMATOM hat das bevorstehende Konzert beim ROCK THE LAKES Festival abgesagt und wird in Kürze darüber berichten, wie es mit der Band weitergeht.