HARD CIRCLE FESTIVALS 25 beginnen morgen mit dem POTT OUT

Die Running Order für das am 7.12. im Ruhrkongress in Bochum stattfindende POTT OUT Festival steht. Man kann annehmen, dass die jeweiligen Spielzeiten für das ROCK OUT am 13.12. in Augsburg und das KNOCK OUT am 14.12. in Karlsruhe ähnlich aussehen werden.

Dazu ein Hinweis der Veranstalter die Anreise betreffend: "Am Samstag hat der Starlight Express um 15.00 Uhr eine Vorstellung und um 15.30 Uhr hat der VfL Bochum ein Heimspiel – wir empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln!"

Es gibt noch Karten an der Abendkasse.