HAMMER KING, Könige und Kaiser

Kurz bevor am 22. März 2024 via Napalm Records das neue Studialbum "König und Kaiser" von HAMMER KING erscheint, gibt es heute noch den Titeltrack als Video zu bestaunen.



König und Kaiser, feat. THE TRIBUNE







https://www.youtube.com/watch?v=0-w-hbeDD1Y

