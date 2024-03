Das SUMMER BREEZE 2024 gibt zehn weitere Bands bekannt

Wir gehen so langsam auf die Zielgerade und es gibt mittlerweile wirklich keine Ausrede mehr, denn diese zehn Kapellen werden uns dort auch etwas vorlärmen:

MESHUGGAH, LORDI, MOONSPELL, MYRKUR, ARKONA, PUNK ROCK FACTORY, SUOTANA, TILINTETGJORT, ARMORED DAWN, BLASMUSIK ILLENSCHWANG

Vor allem die ersten drei sind interessant, aber auch ARKONA könnte mich locken. Beim Rest muss ich, zugegeben, erstmal reinhören.

Das SUMMER BREEZE findet in diesem Jahr vom 14. bis 17. August wie immer in Dinkelsbühl statt. Tickets gehen so langsam dem Ende entgegen, wir erwarten ein ausverkauftes Festival - mit Betonung auf Fest! Hol dir dein Ticket hier.