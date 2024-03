CASTLE: Plattendeal mit Hammerheart Records geschlossen

Das in San Francisco ansässige Heavy-Doom-Metal-Trio CASTLE hat einen Plattenvertrag mit Hammerheart Records geschlossen. Über dieses Label wird das neue und sechste Album der Band erscheinen. Es trägt den Namen "Evil Remains" und soll im September 2024 auf den Markt kommen. Dazu startet dann auch gleich eine Europatour.



Gitarrist Mat Davis sagt dazu: "We’re thrilled to sign with Hammerheart Records and partner together for the release of Evil Remains. It’s our best album to date, the production is huge and really captures the power and nuance of Liz’s vocal performance. We can’t wait to get it out there and start playing these songs live."



Dies sind die aktuellen Termine:

9/09 Bamberg, DE – Live Club

9/10 Karlsruhe, DE – Kohi

9/11 Freiburg, DE – Slow Club

9/12 Marburg, DE – Knubbel

9/13 Weikersheim, DE – Club W71

9/14 Leipzig, DE – Black Label

9/15 Munich, DE – Backstage

9/16 TBA

9/17 Düsseldorf, DE – Pitcher

9/18 Hamburg, DE – Logo

9/19 Malmö, SE – Plan B

9/20 Oslo, NO – Vaterland

9/21 Gothenburg, SE – The Abyss

9/22 Copenhagen, DK – Rahus

9/23 Berlin, DE – Reset

9/24 Prague, CZ – Modra Vopice

9/25 Vienna, AU – Viper Room

9/26 Ljubljana, SI – Channel Zero

9/27 Bologna, IT – Freakout Club

9/28 TBA

9/30 TBA

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: castle neues album 2024 tour 2024 evil remains hammerheart records