FACTORY OF ART: Neues Album für Juni angekündigt

Die Leipziger Band FACTORY OF ART hat nach gut zwanzig Jahren Pause ein neues Album angekündigt. Es wird am 07.06.2024 erscheinen und trägt den Namen "Back To Life". Nun hat die Band das Artwort und die Tracklist veröffentlicht.



Das neue Album wurde von der Band selbst produziert und vom dänischen Produzenten Jacob Hansen gemischt und gemastert.



Die Tracklist liest sich so:

1. Abysses

2. Burning Wings

3. Blessing In Disguise

4. Silent Room

5. Walking To The Place I Love

6. Face Behind The Mask

7. Decadence

8. The Truth

9. Behind The Lights

10. Back To The Life



