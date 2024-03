POWERMETAL.de präsentiert: METALEROS Vol. 5

POWERMETAL.de ist sehr stolz, die kommende 2024er-Ausgabe vom METALEROS-Festival präsentieren zu dürfen!



Bereits zum fünften Mal geht dieses wunderbare Ein-Tages-Festival an den Start und hat auch am 19. Oktober wieder ein sehr lukratives und schmackhaftes Billing zu bieten:



CLOVEN HOOF:

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass CLOVEN HOOF den Einstieg ihres neuen Sängers Harry „The Tyrant“ Conklin verkündete. Die legendäre (und vielleicht unterschätzteste) Band der NEoBHM wird mit dem nicht minder legendären US-Sänger ihre immer noch glühenden Räder aufs Gleis 1 setzen. Zum 40. Geburtstag des selbstbetitelten Debütalbums freuen sich die Veranstalter mit Bandgründer Lee Payne auf eine Party voller Klassiker, die mindestens so grandios werden sollte wie 2022 das Gastspiel der britischen Altmeister PRAYING MANTIS.



STALLION:

Seit über einem Jahrzehnt bezaubern uns die Schwaben mit Classic-Metal der Spritzigkeitsklasse zehn - nebenbei hat Sänger Pauly die Nachfrage nach rot-weiß-gestreiften Spandexhosen in nie gekannte Höhen getrieben. Aufsatteln und abschädeln!



OLD MOTHER HELL:

Die Pfälzer, seit 2022 mit Gravety-Sänger Kevin Portz am Mikro, sind mit ihrem Epic Metal längst kein Geheimtipp mehr in der europäischen Szene. Mit dabei ihr bärenstarkes Zweitalbum "Lord Of Demise", wir freuen uns!



QUASARBORN:

Das Quartett um Sänger und Leadgitarrist Luka Matković verquickt Melodie, Härte und Anspruch, dass es eine Freude ist. Nicht zu unrecht wurde die Band in der Fachpresse bereits mit Kalibern wie TOXIK, DEATH ANGEL und HEATHEN zu besten Zeiten verglichen.



THRILLER:

Wem sich beim Stichwort "Painkiller" wohlig die Nüstern weiten, der MUSS diese Band live erleben! Die Riot City heißt in diesem Fall nicht Calgary, sondern Kempten, der Place to be ist euer wohlbekanntes Lohhof bei München, wo wir den Allgäu-Express auf Gleis 1pünktlich zum Abriss erwarten.



BLITZER:

Die Band um SWEEPING DEATH-Fronter Elias Witzigmann und Gitarrist Kevin Pöllmann hat für ihr Albumdebüt "The Dead Knock At Your Door" durch die Bank feine Kritiken geernet. Die stilistische Selbstbeschreibung (Hellacopters meets Priest, Kvelertak und alte AC/DC) sollte keine Fragen offen lassen.



Wir freuen uns auf eine Sause der Extraklasse!

VVK: 25€

Hardtickets bei metaleros@gmx.de, Onlinetickets ausverkauft







