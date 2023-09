Gute Aussichten mit TOMORROW'S OUTLOOK

Noch in diesem Jahr soll das neue Album mit dem Titel "Black Waves" über das bandeigene Label Sörvik Rock Records erscheinen. Den Mix und das Mastering hat Sascha Paeth übernommen. "Black Waves" ist ein Konzeptalbum über die Insel Gressholman zwischen 1748 und dem frühen 20. Jahrhundert. Eine wilde Mordsgeschichte, die auch im ersten Video 'Wait For The Sun' blutrünstig mit einer geköpften Frau und mythologischen Wesen norwegischer Sagen beginnt. Und natürlich fettem Metal:

Hier ist die gesamte Trackliste:

Eventide

Oceans Of Sadness

Black Hearts And Roses In Snow

Black Waves

Silver Ghost

Wait For The Sun

Lament of the Damned

When Falls The Axe

The Monument

The Calm

Mittlerweile ist aus dem bereits seit fünfzehn Jahren existierenden Studioprojekt eine richtige Band geworden, wie uns der Pressetext mitteilt. Hey, heißt das, wir werden TOMORROW'S OUTLOOK auch live auf der Bühne erleben können? Nicht auszudenken.