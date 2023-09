Passt auf, bei DOMINUM lauert die Gefahr!

Die Zombie-Gruselstory geht weiter. 'Danger Danger', so lautet die zweite Songveröffentlichung von DOMINUM.



Dr. Dead zu 'Danger Danger':

Hey Living People. Habt ihr den ersten Aufschlag mit 'Patient Zero' gut überstanden? Dann könnt Ihr Euch direkt an 'Danger Danger' wagen – Dr. Dead hat seinen ersten Zombie in die Stadt geführt und ihn an einem ahnungslosen Lebenden ausprobiert. Unter nicht-Laborbedingnungen. Hat direkt gut geklappt, das System funktioniert. Glücklicherweise wurde alles erfolgreich dokumentiert - zu sehen im neuen Video "Danger Danger“.



Nun denn, auf! auf! Begleitet Dr. Dead zum gruseligen Zombie-Gruseln!



Danger Danger







https://www.youtube.com/watch?v=JrfVZoY8Jqs

