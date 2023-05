Glowing Ember Festival macht Station in Nürnberg

Am kommenden Samstag, den 27.05.2023, geht es für die Glowing Ember Festival-Tour nach Bayern, genauer nach Nürnberg in den Z-Bau, Frankenstraße 200. Mit dabei sind die folgenden Bands:

SEVEN LOST HOURS (Hardrock)

GRIEF OF DESTRUCTION (Melodic Death Metal)

VERMILLION (Alternative Metal)

KARMAMENT (Thrash Metal)

[SOON] (Dark Metal)

STORM IN THE ATTIC (Progressive Rock/Doom Metal).



Die Show beginnt um 19.00 Uhr, die Pforten öffnen sich bereits um 18.30 Uhr.

Karten gibt's für 20,-€ an der Abendkasse.

Weitere Infos findet ihr bei Facebook.