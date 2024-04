Glowing Ember Festival kommt morgen nach Erfurt

Am morgigen Samstag, 27.04.2024 öffnet das u. a. von POWERMETAL.de präsentierte Glowing Ember Festival in Erfurt seine Pforten. Es ist zu Gast in der Location From Hell, Flughafenstraße 4, 99092 Erfurt und gibt den folgenden Bands eine Bühne:

MILKING THE GOATMACHINE

[SOON]

SYNTENSION

TOXIC TRAITS

ALAZIA

Wer das Spektaktel miterleben möchte, kann ab 19.00 Uhr für 25,-€ an der Abendkasse Karten erwerben, bevor ab 19.30 Uhr die ersten Gitarrensaiten zu vibrieren beginnen.