Die amerikanische Power Thrash-Combo FLOTSAM AND JETSAM hat in Form des Songs 'I Am The Weapon' eine neue Single via AFM Records veröffentlicht. Wollen wir doch mal stark hoffen, dass hier schon sehr bald der entsprechende Langspieler folgen wird.

Quelle: AFM Records Redakteur: Stephan Lenze Tags: flotsam and jetsam neues album thrash powermetalde