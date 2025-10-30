Gewinnspiel: THE 69 EYES/D-A-D live in Frankfurt - seid dabei!

Mit freundlicher Unterstützung der ZOOM Frankfurt GmbH haben heute etwas richtig Tolles für euch.

Die Dänen von D-A-D, die im Jahr 2024 ihr 40jähriges Jubiläum feiern konnten beehren unsere Bühnen zusammen mit den Düsterrockern von THE 69 EYES. Dabei wird sicherlich Material vom aktuellen Album "Speed Of Darkness" neben den bekannten Gassenhauern zum Einsatz kommen. Ein Album, welches sogar ein Kollege in seinen Perlen des letzten Jahres hatte. Kann also so schlecht gar nicht sein.

Gemeinsam kommen beide Bands im Zuge der "Cowpunks And Glampires" auch am Frankfurter Zoom vorbei - genauer gesagt am 09. November. Und ihr könnt mit einer Begleitperson dabei sein! Wir verloren 2x 2 Tickets!

Um an der Verlosung teilzunehmen, schickt uns bitte eine Mail mit dem Betreff "THE D-A-D EYES" an marcel.rapp@powermetal.de und teilt uns gerne mit, was euch bei beiden Bands so beeindruckt.

Und mit etwas Glück seid ihr am 09. November mit von der Partie.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.

Wir wünschen euch viel Glück!