Geht AMORPHIS etwa in die falsche Richtung?

Mitnichten, 'Wrong Direction' ist nur der Titel ihres neuen Live-Videos, das 2021 in Tavastia aufgenommen wurde. Das dazu passenden Live-Album "Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)" erscheint am 13. Oktober 2023 via Atomic Fire Records.



Wrong Direction (Live At Tavastia 2021)







https://www.youtube.com/watch?v=vgRcxvjH18U

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: amorphis queen of time live tavastia 2021 wrong direction