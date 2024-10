GRAVE DIGGER im Königreich der Totenschädel

Die Teutonen-Metaller GRAVE DIGGER veröffentlichen am 17. Januar 2025 via RPM ROAR ihr sage und schreibe zweiundzwanzigstes Studioalbum, welches den Titel "Bone Collector" trägt. Hier könnt ihr euch schon einmal den ersten Vorab-Track 'Kingdom Of Skulls' anhören:

Kingdom Of Skulls

https://www.youtube.com/watch?v=NmYPjHBCshk