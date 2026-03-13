GOTTHARD legt neue Stücke vor
Die Schweizer, die erst 2025 mit "Stereo Crush" ein neues Album veröffentlichten, haben über RPM eine weitere Ansammlung neuer Stücke herausgebracht. "More Stereo Crush" enthält neu geschriebenes Material, das es nun doch auf eine eigene Veröffentlichung geschafft hat.
"More Stereo Crush" Trackliste:
1. Right Now
2. Ride The Wave
3. Liverpool, feat. Marc Storace
4. Smiling In The Pouring Rain
5. Snafu
6. Don't Miss The Call
7. Mayday
8. Burning Bridges [Radio Edit]
Zudem gibt es auch Tourdaten zu vermelden:
06.06.2026 CH - Bellinzona, Nevermind Music Fest
07.06.2026 CZ - Plzen, Metalfest
03.07.2026 ES - Barcelona, Barcelona Rock Fest
05.07.2026 SE - Knislinge, Time to Rock Festival
11.07.2026 BG - Mogilovo Village, Midalidare Rock
16.07.2026 DE - Schopfheim, Sommersound
17.07.2026 AT - Thüringerberg, Bezirksfeuerwehrfest
18.07.2026 AT - Innsbruck, Innsbruck Music Hall
23.07.2026 DE - Tuttlingen, Honberg Sommer
24.07.2026 DE - Mosbach, Rock FM Open Air
25.07.2026 DE - Esslingen (Neckar), Burg Esslingen Open Air
22.08.2026 CH - Aarburg, Riverside
28.08.2026 CH - Arbon, SummerDays
29.08.2026 CH - Spiez, Seaside Festival
06.11.2026 CH - Fribourg, Bellarena
https://www.youtube.com/watch?v=FVUea-2J_cY
https://www.youtube.com/watch?v=OwzsiFhxeKw
- Mona Miluski, RPM
- Mathias Freiesleben
