DIE TOTEN HOSEN: Neue Single

'Die Show muss weitergehen' heißt die erste Singleauskopplung des kommenden letzten Studioalbums "Trink aus, wir müssen gehen" der TOTEN HOSEN.

Campino zur Single: In diesen Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass es mit der Welt bergab geht, möchten wir der bedrückten Stimmung etwas entgegensetzen. Das Lied ist aber auch als Hommage an all diejenigen gedacht, die nach dem Motto leben: siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen. Weiter sagt er: Der Song soll ein kleiner Appetitmacher sein für alles, was in nächster Zeit von uns kommt. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht.

Die Videopremiere findet heute (13.3.) um 17 Uhr auf Youtube statt:

DIE TOTEN HOSEN - Die Show muss weitergehen

https://www.youtube.com/watch?v=eRG3SyOC4po