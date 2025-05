GLORYHAMMER ist auf der Suche nach Aberdeen

Krieger des Planeten Erde, erhebt euch! GLORYHAMMER, die letzten Verteidiger des wahren Power Metals, stürzen sich erneut ins Gefecht mit ihrer brandneuen Single 'On a Quest for Aberdeen'!



GLORYHAMMER über 'On a Quest for Aberdeen':

"Die Reise von Angus McFife V geht weiter – einer geheimnisvollen Figur, die erstmals 2022 in der Single 'Fly Away' enthüllt wurde. Seine Entdeckung der Raumfahrt führt ihn zu den Ruinen von Space Dundee – ein Jahr nach den Ereignissen von 'Space 1992'. Enttäuscht und niedergeschlagen, aber niemals besiegt, beginnt er seine Suche nach der goldenen Festung von Aberdeen – nur um sich schließlich gefangen und umzingelt in den HEAVENS OF THE DEMONFLAME wiederzufinden."



https://www.youtube.com/watch?v=4xgyxUCOxmc

