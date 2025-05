SCHANDMAUL mit neuem Video

SCHANDMAUL veröffentlicht den ersten Song 'In der Hand' mit neuem Sänger Till Herence. Der langjährige Weggefährte übernimmt den Posten des Frontmanns von Thomas Lindner, der nach überstandener Krebserkrankung nicht mehr in der Lage ist, zu singen. Er bleibt jedoch weiterhin Teil der Band und übernimmt auf der Bühne die akustische Gitarre sowie die Rolle des Keyboarders.



SCHANDMAUL zu 'In der Hand':

"Der Song spricht uns aus der Seele und drückt aus, was uns gerade bewegt: Es geht weiter! Wir sind noch nicht fertig und haben noch eine Menge zu sagen! Mit Verstärkung, neuer Kraft und voller Tatendrang - unser Herz brennt lichterloh!"



In der Hand







https://www.youtube.com/watch?v=X4QdQaupehM

