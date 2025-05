Ein weiteres Video von AEXYLIUM

Der Videoclip zu 'Hexe' aus dem am 23. Mai 2025 via Rockshot Records erschienenen Album "Myth Of Mankind" der italienischen Folk-Metal-Truppe AEXYLIUM ist online.

"Myth of Mankind" Trackliste:



01 - Fontes et Omnia

02 - The Queen

03 - Hexe

04 - Into Oblivion

05 - In Sorrow

06 - Myth of Mankind

07 - Eclissi

08 - Wild Hunt

09 - Surrender

10 - Northern Lights

11 – Eternity

Hexe





https://www.youtube.com/watch?v=AAx3nbFgl8I