GEWINNSPIEL: Gewinnt ein fettes CD-Paket von SPV

SPV ist 40 Jahre alt geworden! An dieser Stelle möchten wir natürlich herzlich gratulieren und diesen runden Geburtstag auch mit euch, liebe Leser, feiern.

Ob es nun SODOM, DESTRUCTION, AXEL RUDI PELL oder MOTÖRHEAD, SAXON oder sogar die 90er Jahre von JUDAS PRIEST waren - irgendwann ist jeder von uns bereits in Berührung mit SPV/Steamhammer gekommen.

Und anlässlich der Feierlichkeiten haben wir nicht nur ein sehr schönes Interview mit Produktmanager Olly Hahn für euch, sondern auch ein fettes CD-Gewinnspiel. Mit freundlicher Unterstützung des Geburtstagskindes verlosen wir 2x ein Paket bestehend aus den aktuellen, hochwertigen Releases aus dem Hause SPV.

Im Detail sind es:

FREEDOM CALL - Silver Romance (Digipack)

AXEL RUDI PELL - Risen Symbol

EVILDEAD - Toxic Grace (Digipack)

RAGE - Afterlifelines (Digipack, 2CDs)

MAGNUM - Here Comes The Rain

MOB RULES - Celebration Day - 30 Years Of Mob Rules (Digipack, 2CDs)

Ihr seht, wir lassen uns nicht lumpen und feiern mit euch mit den aktuellen Highlights aus dem SPV/Steamhammer-Katalog.

Ihr wollt eines der beiden Pakete haben? Das machen wir möglich! Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Rundumsorglos-Paket - Ihr müsst uns nur folgende Frage beantworten:

Welches SODOM-Album war für SPV ein absoluter Überraschungserfolg?

a) Agent Zitrone

b) Agent Erdbeere

c) Agent Orange

d) Agent Passionsfrucht

Und mit etwas Glück rockt ihr bald mit richtig geiler, neuer Mucke!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Wir wünschen euch viel Glück!