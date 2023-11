GAUPA präsentiert Live-Aufnahmen

Am 26.10.2023 hat die schwedische Stoner-Rock-Band GAUPA "Live At Monkey Moon Studios" veröffentlicht. Diese Aufnahmen von 'Moloken' sowie 'Sömnen' in Verbindung mit 'Febersvan' entstanden Ende Mai diesen Jahres im Rahmen einer intimen Studiosession in Dortmund. Zusammen genommen schafft es die Live-EP, die über Nuclear Blast erschienen ist, damit auf etwas mehr als 16 Minuten. Die Videos zu 'Moloken' und 'Sömnen & Febersvan' sind ebenfalls bereits verfügbar.

Quelle: Nuclear Blast / Facebook / Gaupa Redakteur: Susanne Schaarschmidt Tags: gaupa live at monkey moon studios ep live 2023 moloken sömnen febersvan monkey moon studios nuclear blast stoner rock metal