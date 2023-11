XANDRIA erinnert sich an Geschichten

Vom Album "The Wonders Still Awaiting", das im Februar über Napalm Records erschienen ist, gibt es seit heute das Video zu 'Your Stories I'll Remember'.



Ally Storch ist dabei an Violine und Cello zu hören, McAlbi an der Tin Whistle und Johannes Schiefner am irischen Dudelsack. Schaut euch dieses gefühlvolle Video an.



Your Stories I'll Remember







https://www.youtube.com/watch?v=fk50GsTYzvc

