Full Rewind Festival 2025 mit neuen Bands

Auf dem alten Acker in Roitzschjora geht auch 2025 das "Full Rewind Festival" wieder an den Start.

Im Gepäck sind unter anderem MACHINE HEAD, die ihr einziges Konzert in Ostdeutschland geben werden.



Bisher sind folgende Bands bestätigt:



MACHINE HEAD

AUGUST BURNS RED

BLOODCLOT

DEVIL DRIVER

EKTOMORF

KATAKLYSM

KNORKATOR

KRISIUN

MINISTRY

PERKELE

RYKER'S

THROWN