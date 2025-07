Full Rewind Festival 2025: SLAPSHOT raus, CRUSHING CASPARS rein

Beim Full Rewind Festival auf dem Flugplatz in Roitzjora gibt es einen Bandwechsel.



Dazu der Veranstalter: "Liebe FULL REWIND Community,

leider haben wir eine Absage von SLAPSHOT erhalten, die sich von ihrem Gitarristen getrennt haben und keinerlei Möglichkeit sehen, diesen kurzfristig zu ersetzen. Aber wir haben natürlich alles versucht, eine Band als Ersatz zu finden, die zumindest den Charakter Eures Lieblingsfestivals entspricht und natürlich keine Unbekannten für Euch sind.

Und so werden die Nordmänner CRUSHING CASPARS erneut die Heide umgraben und ihr großes 40-jähriges Jubiläum mit Euch feiern! Hardcore, so wie ihr es mögt – voll auf die 12 und ehrlich und heftig."



Das Full Rewind Festival findet vom 31.07.-02.08.2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

Die Running Order soll diese Woche noch einmal aktualisiert werden.

