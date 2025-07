Full Rewind Festival 2025: Running Order aktualisiert

Heute in einer Woche heißt es wieder: "Willkommen auf dem härtesten Acker!" Auf dem Flugplatz in Roitschjora wird beim Full Rewind 20205 eine Melange an Metal, Punk und Hardcore serviert.

Das Ganze findet ohne eine Kirmes herum statt. Vielmehr steht die Musik im Vordergrund. Die Festivalmacher haben jetzt noch einmal die Running Order aktualisiert.



Wer sich noch ein Ticket im Vorverkauf sichern möchte, der hat über die Homepage noch bis zum 25.07.2025 um 12:00 Uhr Zeit. Danach sind die Karten noch bei allen CTS VVK-Stellen sowie über Eventim.de (auch als ticketdirect) erhältlich.



Alle Tickets und Parktickets sind zudem Ort an der Tages-bzw. Abendkasse erhältlich. Alle weiteren Infos indet Ihr auf der Festival-Homepage.



Wir von POWERMETAL.de werden für euch vor Ort sein und vom Full Rewind berichten. Allen Besuchern wünschen wir viel Spaß und eine gute Zeit auf dem Festival.