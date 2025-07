BETWEEN THE BURIED AND ME veröffentlicht neuen Song 'Absent Thereafter'!

Wie berichtet, veröffentlicht BETWEEN THE BURIED AND ME am 12.09.2025 das neue Album "The Blue Nowhere" via InsideOutMusic. Nach der ersten Single 'Things We Tell Ourselves In The Dark', folgt nun mit 'Absent Thereafter' ein weiterer Vorgeschmack auf das neue Album:

'Absent Thereafter'

https://www.youtube.com/watch?v=UDhUsgxKeaM

Das Album kann unter https://www.betweentheburiedandme.com vorbestellt werden.

Die aktuellen Tourdaten sind:

July 30 Istanbul, TR IF Performance Hall

July 31 Râşnov, RO Rockstadt Extreme Fest

August 1 Budapest, HU Monolit Festival 2025

August 2 Wien, AT Szene *

August 3 München, DE Free & Easy Festival

August 4 Berlin, DE Hole44

August 5 Katowice, PL Miçdzynarodowe Centrum Kongresowe

August 6 - 7 Jaroměř, CZ Brutal Assault 2025

August 9 Kortrijk, BE Alcatraz Metal Festival

August 10 Utrecht, NL Pandora

August 11 Tilburg, NL 013 Next Stage

August 12 Köln, DE Luxor

August 14 Dinkelsbühl, DE Summer Breeze

August 15 - 16 Compton Martin, UK ArcTanGent

August 17 Carhaix-Plouguer, FR Festival Motocultor