FURIES mit neuem Video

Die Band FURIES präsentiert einen weiteren neuen Song: 'Stars Of Burning Lands', gleichzeitig gibt sie ihr neues Line-up bekannt.

Im neuen Track der französischen Heavy Metal Band ist Cheyenne Janas zu hören, die neue Frontfrau des Quintetts und Halbfinalistin bei "The Voice of France" 2020. Weitere Mitglieder der Truppe sind Lucie Sue am Bass und Fred Bend an der Gitarre, sowie natürlich Komponist Guillaume Jockey und Gründungsschlagzeugerin der Band, Zaza Bathory.



Stars Of Burning Lands







https://www.youtube.com/watch?v=UmHDuLaY4zs