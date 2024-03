STORMBORN veröffentlicht ein Musik-Video

Am 26. April 2024 erscheint via Rockshots Records mit "Zenith" das neue Album von STORMBORN. Heute gibt es das offiziellen Musik-Video zu 'Serpentine'.



"Zenith" Trackliste



1. Call Of The Void

2. Land Of The Servant King

3. Fear Of A Monster

4. The Unending Night

5. Dawn Will Come Again

6. Out In The Weird

7. Serpentine

8. Death Incarnate

9. Echo



Serpentine







https://www.youtube.com/watch?v=-rwScIHewaw

Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: stormborn zenith serpentine