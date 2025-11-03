Das "FULL REWIND"-FESTIVAL 2026 hat eine weitere Band bestätigt und zeigt, dass hier nicht nur für die großen Headliner Platz ist. Mit ELWOOD STAY kommt eine Post-Hardcore-Band, aus Essen, ins Line-up, welche sich nun auf der Bühne des Festivals behaupten möchte.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind elwood stay