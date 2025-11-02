Charity Unleashed Festival 2026: Drei weitere Bands

Mit MESSERSCHMITT, TYRANTHROPE und GRAVE INTENTIONS haben die Macher des Charity Unleashed Festivals für das nächste Jahr die nächsten drei Bands angekündigt.

Gemeinsam mit KNIFE, THE VERY END und FROSTSHOCK fehlt also nur noch der Headliner, der nächsten Samstag bekanntgegeben wird.

Karten gibt es hier.

Jeder anwesende Gast erhöht die Spendensumme und ermöglicht es den Deutschen Kinderhospiz Diensten auch weiterhin Gutes im Ruhrgebiet zu tun!

Das CUF ist ein rein ehrenamtlich/unentgeltlich organisiertes Metal-Benefiz-Festival im Herzen des Ruhrgebiets. Das Festival wird vom Druckluft e.V. veranstaltet.

