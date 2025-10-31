Die US-Alternative-Rocker ALIEN ANT FARM statten dem härtesten Acker der Welt einen Besuch ab. Die Ende der Neunziger bekannt gewordene Band aus Riverside/Kalifornien, die ihren Sound aus Nu Metal, Rap Rock und Alternative-Metal-Elementen formt, wird beim Full Rewind Festival in Roitzschjora auftreten.





Das Festival findet vom 30.07. bis 01.08.2026 auf dem Flugplatz Roitzschjora statt. Tickets gibt es auf der offiziellen Homepage des Festivals.

Quelle: Full Rewind Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: full rewind alien ant farm