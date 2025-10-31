Erik Grönwall und die Drachen

Dragon Productions hat den schwedischen Ausnahmesänger Erik Grönwall unter Vertrag genommen. Der frühere Frontmann von H.E.A.T und SKID ROW, der zuletzt live mit Michael Schenker überzeugte, stößt damit zur Dachenfamilie.





Grönwall kommentiert:



"Ich freue mich enorm auf die Zusammenarbeit mit Jörg und dem Team von Dragon Productions. Nach den gemeinsamen Shows mit Michael Schenker fühlt sich dieser Schritt perfekt für meine Live-Karriere an. Ich kann es kaum erwarten, neue Shows für Rockfans weltweit auf die Bühne zu bringen."



Agenturchef Jörg Düsedau zeigt sich ebenfalls begeistert:



"Es ist mir eine große Ehre, Erik Grönwall bei Dragon Productions willkommen zu heißen. Für mich zählt er zu den markantesten und kraftvollsten Stimmen im Hard Rock und Metal  und zugleich zu den angenehmsten Menschen, mit denen man arbeiten kann. Wir blicken voller Vorfreude auf das, was kommt."

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: erik grönwall dragon productions