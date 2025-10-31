ASTRONOID mit neuem Album
31.10.2025 | 11:56
Fans des Post-Metal dürfen sich auf den November freuen, denn das US-Amerikanische Trio ASTRONOID hat für den 07.11.2025 ihr neues Album "Stargod" angekündigt. Der Track 'Love Weapon' ist bereits online und kann über alle gängigen Streaminganbieter gehört werden.
"Stargod" Trackliste:
01. Embark
02. Love Weapon
03. Stargod
04. Third Shot
05. Explosive
06. Dream Protocol '88
07. Beneath the Lights
08. Depressed Mode
09. Vicennium
10. Arrival
