ASTRONOID mit neuem Album

Fans des Post-Metal dürfen sich auf den November freuen, denn das US-Amerikanische Trio ASTRONOID hat für den 07.11.2025 ihr neues Album "Stargod" angekündigt. Der Track 'Love Weapon' ist bereits online und kann über alle gängigen Streaminganbieter gehört werden.







"Stargod" Trackliste:





01. Embark

02. Love Weapon

03. Stargod

04. Third Shot

05. Explosive

06. Dream Protocol '88

07. Beneath the Lights

08. Depressed Mode

09. Vicennium

10. Arrival

Quelle: ASTRONOID Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: astronoid stargod love weapon