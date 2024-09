FROST* mit neuer Single

Zu ihrem bereits angekündigten Konzeptalbum "Life In The Wires", welches am 18. Oktober via InsideOutMusic erscheint, haben die britischen Progressive Rocker von FROST* heute die Single 'Moral & Consequence' veröffentlicht.

Das Musikvideo dazu gibt es hier:

https://www.youtube.com/watch?v=xrRpY30FbEI

Frontmann Jem Godfrey sagt dazu: „Moral and Consequence ist ein Song mit zwei Hälften, ihr werdet nie erraten, wie die beiden Teile heißen... 2008, auf unserem zweiten Album ‚Experiments In Mass Appeal‘, sang ich - “The ideal and the innocence, the moral and the consequence. Core desire, it's a real Livewire, setting my life on fire, oh it's unreal.“