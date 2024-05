FREEDOM CALL und die Supernova

Bevor am 10. Mai 2024 via SPV Entertainment das neue Album "Silver Romance" von FREEDOM CALL erscheint, lässt es sich die Band nicht nehmen, ein weiteres Video zu veröffentlichen. Mit 'Supernova' ist somit die vierte Auskopplung am Start.



Supernova







https://www.youtube.com/watch?v=5vguTriidm8

Quelle: Spv Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: freedom call silver romance supernova