FLAMING WREKAGE in Europa

Wer auf melodischen Thrash Metal steht, sollte sich die kommenden Shows von FLAMING WREKAGE nicht entgehen lassen.

Anbei die Dates:

22.11. AT Graz - Club Wakuum

23.11. DE Bischofswerda - Eastclub

24.11. PL Poznan - CK Nowe Amore

25.11. DE Berlin - Reset Club

28.11. DE Hamburg - KIR

29.11. NL Heerhugowaard - Plaguefest

30.11. NL Alkmaar - Herrie Metal Fest

01.12. BE Diest - Club Hell

05.12. DE Nuremberg - Blackbox.

06.12. DE Limburg a. d. Lahn - Deathtrip

07.12. DE Kassel - Masters Of Cassel Xmas Festival