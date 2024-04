FIT FOR AN AUTOPSY geht auf Europa-Tour

Im kommenden November und Dezember begibt sich FIT FOR AN AUTOPSY auf große Europa-Tour. Begleitet werden sie dabei von SYLOSIS, DARKEST HOUR und HERIOT.



Hier die Tourdaten:



22.11. UK London – Elecltric Brixton*

23.11. UK Leeds – Stylus*

24.11. UK Glasgow – QMU*

26.11. UK Manchester – O2 Ritz*

27.11. UK Birmingham – O2 Institute*

28.11. UK Bristol – SWX*

30.11. NL Nijmegen – Doornroosje

01.12. BE Antwerp – Kafka Zappa

02.12. DE Hamburg – Gruenspan

03.12. SE Gothenburg – Pustervik

04.12. NO Oslo – John Dee

05.12. SE Stockholm – Fryshuset Klubben

07.12. FI Helsinki - Ääniwalli

09.12. DK Copenhagen – Amager Bio

10.12. DE Berlin – Hole44

11.12. PL Warsaw – Proxima

12.12. CZ Prague – Meetfactory

13.12. DE Dresden – Reithalle

14.12. HU Budapest – Barba Negra

15.12. AT Wien – Simmcity

17.12. IT Milan – Live Club

18.12. CH Pratteln – Z7

19.12. DE München - Backstage

20.12. DE Karlsruhe – Substage

21.12. DE Köln - Essigfabrik



* Co-Headlining FIT FOR AN AUTOPSY + SYLOSIS

