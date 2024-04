LUCIFER, Joakim Nilsson und die Hymne für das

LUCIFER und GRAVEYARDs Joakim Nilsson haben sich zusammengetan und eine englische Coverversion des polnischen Rock-Evergreens von BREAKOUTs 'Poszlabym za toba' aufgenommen. 'I Would Follow You Babe' wird die offizielle Hymne des "Mystic Festival 2024" sein. Das Festival wird vom 5. bis 8. Juni in Gdansk stattfinden und kann eine beeindruckende Anzahl an Künstlern vorweisen.



I Would Follow You Babe, feat. Joakim Nilsson (Mystic Festival 2024 Anthem)







https://www.youtube.com/watch?v=XTDFCQxM-Os

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lucifer joakim nilsson i would follow you babe mystic festival 2024