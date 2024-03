FEUERSCHWANZ und der unheilige Gral

Am 3. Mai 2024 veröffentlicht FEUERSCHWANZ via Napalm Records ein ganz spezielles Album: "Warriors". Darauf gibt es zwei neue Songs und zehn bekannte Hits erstmalig auf Englisch. Heute könnt ihr daraus den Track 'The Unholy Grail' hören, bei dem die Band von DOMINUM und ORDEN OGAN gebleitet wird.



Alle drei Bands sind ab April auch gemeinsam auf der Fegefeuer-Tour unterwegs.



The Unholy Grail, feat. DOMINUM, ORDEN OGAN







https://www.youtube.com/watch?v=GIhSJqbGh2A

